Continua il dominio dell'alta pressione sulla Granda: massime al di sopra delle medie stagionali

L’alta pressione continuerà in modo diretto a condizionare il tempo anche sulla nostra zona, dove per il week-end è previsto un ulteriore graduale rinforzo della pressione con valori lunedì intorno a 1029hPa.

Ancora preoccupante assenza di precipitazioni nevose per almeno una decina di giorni, a caratterizzare un inverno nuovamente strano. Il termometro, che va come stagione vuole sotto lo zero, diventa un titolone a caratteri cubitali su alcuni media, indice della gelata del decennio, mentre si tratta solo della stagionalità.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 14 gennaio a domenica 16 gennaio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e al mare. Da domani annuvolamenti irregolari al mare e lungo i crinali dei rilievi al confine tra Liguria e Piemonte. Gelate estese in pianura

Termometro con massime al di sopra delle medie stagionali

Minime in pianura intorno 2 - 4°C e massime 9- 13°C. Al mare minime intorno 6- 9°C e massime 12-16°C

In pianura forti da Sud Ovest, forti in montagna molto forti sul settore occidentale, al mare forti da Nord

Da lunedì 17 gennaio 2022

Rinforzo dell’alta pressione con aumento delle nebbie mattutine e serali in pianura, più sereno sulle zone costiere.

Cuneo

Previsioni stagionali

