I leggendari allenatori del calcio italiano

Gli allenatori italiani, ricercatissimi anche all’estero, hanno fra le loro caratteristiche essenziali lo studio e l’applicazione della tattica. Le loro squadre sono spesso pragmatiche e concrete, e ammettiamolo, non proprio spettacolari.

Lo stile di gioco all’italiana che deriva dall’applicazione del più antico “catenaccio” è ancora famoso in tutto il mondo, anche se sembra aver lasciato spazio ad uno stile più spettacolare e meno difensivista anche in Serie A.

Nella massima serie ogni incontro è un'insidia, con squadre medio-piccole capaci di imbrigliare anche le formazioni più blasonate. Nessun risultato è scontato.

Di seguito, una breve retrospettiva su quegli allenatori che sono diventati leggenda. Grazie al loro stile di gioco, alla loro personalità ed alle loro vittorie sui campi di tutto il mondo.

Nereo Rocco 1947-1977

Triestino, detto El Paròn, il padrone, è ricordatissimo ancora oggi anche grazie alla serie infinita di aforismi simpatici e duetti con i giornalisti. Aveva un carattere ruvido ed era molto esigente con i suoi giocatori, ma allo stesso tempo ci teneva molto ai rapporti umani.

Era solito creare una commissione interna formata dai calciatori, per confrontarsi con loro prima delle partite.

Se non fosse diventato giocatore prima, ed allenatore poi, avrebbe di certo fatto il macellaio (bécher in triestino), portando avanti l’attività di famiglia.

Amava dire che A Milàn son el comendator Rocco, ma a Trieste resto quel mona del bècher.

Applicò il famoso “catenaccio”.

Palmarès

Scudetti: 2 - 1961-1962, 1967-1968 (Milan)

Coppe Italia: 3 - 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977 (Milan)

Coppe delle Coppe: 2 - 1967-1968, 1972-1973 (Milan)

Coppe dei Campioni: 2 - 1962-1963, 1968-1969 (Milan)

Coppa Intercontinentale: 1969 (Milan)

Enzo Bearzot 1964-1986

Dopo una discreta carriera da giocatore Enzo, detto Il Vecio Bearzot, inizia il suo apprendistato da allenatore nel Torino come assistente di Nereo Rocco. Successivamente, ricopre un’infinità di ruoli come quadro federale, per poi approdare alla Nazionale maggiore nel 1978.

Ai Campionati del Mondo l’Italia esprimerà il miglior gioco del torneo, pur non superando le semifinali. Stessa sorte per i Campionati Europei, due anni dopo.

La sua leggenda inizia a partire dai mondiali di Spagna, vinti nel 1982. Fu molto criticato per alcune convocazioni, su tutte quella di Paolo Rossi, che si rivelerà l’asso vincente degli azzurri.

Mitica la partita a scopone con Pertini (ex Partigiano e Presidente della Repubblica), Zoff e Causio. sull’aereo che li riporterà in Italia. Suo il record di presenze come allenatore della Nazionale.

Palmarès

Coppa del Mondo: 1982 (Italia)







Giovanni Trapattoni 1972-2013

Anche la sua carriera si intreccia con quella di Nereo Rocco, per il quale gioca come difensore nel Milan vincente degli anni sessanta. Sono note a tutti, le sue asfissianti marcature a uomo.

Il suo stile di gioco da allenatore è misto, intrecciando il calcio totale olandese al catenaccio. Gran motivatore, è stato uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio internazionale.

Ha allenato in mezzo mondo ed è diventata leggendaria la sua sfuriata in tedesco contro Strunz, giocatore del Bayern di Monaco, durante una conferenza stampa.

Palmarès

Scudetti: 7 - 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986 (Juventus)

1988-1989 (Inter)

Coppe Italia: 2 - 1978-1979, 1982-1983 (Juventus)

Supercoppa Italiana: 1 - 1989 (Inter)

Campionato tedesco: 1 - 1996-1997 (Bayern Monaco)

Coppa di Lega tedesca: 1 - 1997 (Bayern Monaco)

Coppa di Germania: 1 - 1997-1998 (Bayern Monaco)

Campionato portoghese: 1 - 2004-2005 (Benfica)

Campionato austriaco: 1 - 2006-2007 (Salisburgo)

Coppe Uefa: 3 - 1976-1977, 1992-1993 (Juventus) 1990-1991 (Inter)

Coppa delle Coppe: 1 -1983-1984 (Juventus)

Supercoppa Uefa: 1 - 1984 (Juventus)

Coppa dei Campioni: 1 - 1984-1985 (Juventus)

Coppa Intercontinentale: 1 - 1985 (Juventus)

Arrigo Sacchi 1973-2001

Il professore di Fusignano è stato uno dei più influenti allenatori della storia del calcio.

Le sue squadre giocano a zona pura, pressano a centrocampo e imparano i principi del calcio totale all’olandese nell’attacco degli spazi vuoti.

I suoi metodi di allenamento sono controversi e pone particolare attenzione alla fase difensiva. Non abbandonerà mai i suoi principi tattici.

Porterà nella leggenda il suo Milan degli Immortali.

Palmarès

Scudetto: 1 - 1987-1988 (Milan)

Supercoppa italiana: 1 - 1988 (Milan)

Coppe dei Campioni: 2 - 1988-1989, 1989-1990 (Milan)

Supercoppe Uefa: 2 - 1989, 1990 (Milan)

Coppe Intercontinentali: 2 - 1989, 1990 (Milan)





Marcello Lippi 1982-2020

Il tecnico di Viareggio ha sviluppato uno stile di gioco a zona, meno rigido di quello di Arrigo Sacchi e prevalente nel gioco all’italiana degli anni novanta, grazie al quale riesce ad arrivare per tre volte consecutive in finale di Champions League.

Il suo nome è diventato leggenda per i tifosi juventini e della Nazionale, con cui vincerà il Mondiale di Germania del 2006.

Palmarès

Scudetti: 5 - 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003 (Juventus)

Coppa Italia: 1 - 1994-1995 (Juventus)

Supercoppe italiane: 4 - 1995, 1997, 2002, 2003 (Juventus)

Chinese Super League: 3 - 2012, 2013, 2014 (Guangzhou Evergrande)

Coppa della Cina: 1 - 2012 (Guangzhou Evergrande)

UEFA Champions League: 1 - 1995-1996 (Juventus)

Supercoppa Uefa: 1 – 1996 (Juventus)

Coppa Intercontinentale: 1 – 1996 (Juventus)

AFC Champions League: 1 - 2013 (Guangzhou Evergrande)

Coppa del Mondo: 2006 (Italia)