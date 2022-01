Commesse sulla direttrice Cuneo-Alba: Mollo acquista da Merlo Group 101 sollevatori telescopici

La Mollo Noleggio ha finito bene il 2021, per iniziare il 2022 nel segno della competitività e dell’alto livello di offerta, in un mercato in crescita a livello nazionale e internazionale.

L’acquisto di 101 sollevatori telescopici della Merlo di Cuneo, è un’operazione che conferma quanto l’azienda albese stia attuando un importante piano di investimenti e di crescita, per rafforzare ancora di più la propria leadership nel settore. Da parte sua la Merlo ha così siglato il più importante accordo commerciale della sua storia in Italia.

Tra i modelli inseriti spiccano i nuovi sollevatori Full Electric eWorker, lanciati sul mercato dalla Merlo lo scorso ottobre.

Una storica collaborazione che premia entrambe le aziende, fiore all’occhiello della Provincia di Cuneo. Ed i riconoscimenti ricevuti alla fiera GIS di Piacenza non sono casuali: Mollo per la terza volta consecutiva ha ottenuto il primo posto nella categoria “Azienda di noleggio PLE dell’anno”, e il Gruppo Merlo si è affermato per il proprio centro di formazione CFRM, che si è confermato per la terza volta come migliore centro di formazione in Italia.

Come spiega Mauro Mollo, CEO della Mollo Noleggio: «Quella con Merlo è una relazione di lunga data, che è cresciuta nel tempo, sempre all’insegna della massima fiducia, stima e collaborazione, e che oggi si consolida ulteriormente con questo importante accordo».

Marco Messa, responsabile acquisti per Mollo Noleggio, dichiara: «La completezza della gamma Merlo è in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei nostri clienti, che cercano soluzioni che coniughino tecnologia, performance e sicurezza. Siamo pienamente soddisfatti dell’efficienza e affidabilità dei mezzi Merlo, e dell’eccellente servizio post vendita che Merlo ci ha sempre garantito nel corso degli anni».

«Per noi questo accordo, nato tra due aziende cuneesi che fanno della soddisfazione del cliente il loro punto di forza, è un passo importante, dichiara Paolo Merlo. Stiamo entrambi leader in Italia ed è per noi fondamentale poter creare una partnership importante con un nostro conterraneo e portare ancora di più il marchio Merlo in ogni angolo d’Italia».

E Giacomo Blengini, direttore vendite Italia per il Gruppo Merlo, aggiunge: «Si tratta del più importante accordo commerciale mai siglato da noi in Italia ed è nato in modo naturale tra due delle più importanti realtà imprenditoriali piemontesi».