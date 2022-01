Il 2022 a Bra è all’insegna della genuinità con il Mercato della Terra, certificato da Slow Food

Nella lista delle cose da fare e di quelle da gustare a Bra, non può mancare il Mercato della Terra: un appuntamento dedicato al buon cibo, alla biodiversità alimentare, alla sostenibilità produttiva e chi più ne ha più ne metta.

Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, vino, nocciole, miele (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui). Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini. “Questo mercato - spiegano i membri della locale Condotta Slow Food - è un modo unico per riportare i cittadini a contatto diretto con chi produce e si inserisce in un momento in cui Bra sta portando avanti una battaglia ambientale per una città più sostenibile”.