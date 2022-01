"Il mistero di Ettore Barzini": ad Alba presentazione per il Giorno della Memoria

Sabato 22 gennaio, alle ore 18 presso la sede dell’Associazione Alec (via Vittorio Emanuele II 30, Alba - tel. 0173/612.124), verrà presentato il libro "Il fratello minore - il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen" di Andrea Barzini (Edizioni Solferino 2020). Sarà presente l’autore.



«Lo zio era morto a Mauthausen, ma papà non ce ne aveva mai parlato, né in casa avevo mai trovato traccia di questo congiunto morto in modo così drammatico, un mistero. Non esisteva una fotografia, né altri ricordi. Relegato in cantina solo un ritratto, un ragazzo biondo dall’aria luminosa, un acquerello incollato su tela…».



Che fine ha fatto Ettore Barzini, figlio del celebre giornalista Luigi Senior e fratello di Luigi Junior? Perché in famiglia nessuno ricorda la sua morte nel campo di concentramento di Mauthausen?

A dare una risposta all’enigma è il nipote Andrea, in un intenso racconto personale che è anche un capitolo di storia italiana attraverso le vicende di una famiglia eccentrica e di due fratelli molto diversi, tra speranze e guerre, amore e morte, fascismo e aneliti di libertà.

Un saggio storico impeccabile e, a un tempo, un romanzo coraggiosamente introspettivo di uno scrittore che ha saputo addentrarsi nei meandri più segreti di una tra le più conosciute famiglie italiane. La sua. (Dalla prefazione di Paolo Mieli)



Andrea Barzini, nato nel 1952 dal secondo matrimonio di Luigi Barzini Junior, è regista, sceneggiatore, documentarista. Ha esordito nella regia con Flipper, con Margherita Buy e Andrea Mingardi, seguito da Desiderando Giulia con Johan Leysen e da Italia Germania 4-3, film bilancio della sua generazione, Volevamo essere gli U2 e Passo a due. In tv ha cominciato con la seria Chiara e gli altri, ha diretto negli Stati Uniti Alexandria Hotel con Valeria Golino e Giuliana De Sio ed è stato regista di serie di successo come Don Matteo, Capri, Ho sposato uno sbirro, Io e mamma.



Ingresso libero fino a completa capienza . Obbligo di Green Pass e mascherina FFP2. E’ possibile prenotarsi ai numeri 0173-33658 (Libreria La Torre) o 3394479799 (Enzo), oppure via mail: cooplibrarialatorre@etamail.it.