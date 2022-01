La serie A di Ginnastica Ritmica approda a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Sabato 19 e domenica 20 febbraio la ASD Cuneoginnastica organizzerà, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, la prima tappa del Campionato di Serie A1, A2 e B Nazionale di ginnastica ritmica.

Si tratta di un’importante competizione a livello nazionale che prevede quattro tappe rispettivamente a Cuneo, Bari, Napoli e Torino per la finale.

Una competizione di eccellenza che vedrà coinvolte le migliori squadre d’Italia. L’inizio del nuovo anno sportivo si terrà quindi a Cuneo. Al termine di questo campionato verrà decretata la miglior squadra d’Italia 2022, vincitrice dello scudetto.

Cuneo ha l’onore di aprire le danze di quello che sarà un campionato agguerrito, di altissimo livello tecnico ed un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di questo sport.

Ci saranno atlete straniere di altissimo livello. È confermata la partecipazione di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri.

Siamo andati nel palasport Palanca, la casa di Cuneoginnastica, per prepararci a questo grande evento. Ecco l'intervista al presidente Claudio Adinolfi e alla referente di ginnastica artistica Marianna Ricca:

L'associazione conta ben 280 allieve (dai 4 ai 22 anni) che hanno conseguito importanti risultati a livello nazionale e regionale, sia nella sezione di ginnastica artistica che in ritmica.

Ecco il programma della competizione nazionale di Ginnastica Ritmica.

Sabato 19 febbraio, a partire dalle 15, si sfideranno sulle pedane cuneesi le società partecipanti al campionato di serie A2 che lotteranno per la conquista della promozione in A1. A seguire, dalle 18,30, sarà la volta delle 12 migliori società italiane che gareggeranno per lo scudetto. Sarà dunque il momento delle “Big” della ginnastica ritmica.

Domenica mattina, 20 febbraio, si concluderà l’evento con la Serie B Nazionale.

Cuneo sarà dunque il punto di ritrovo per società, atlete, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia. Un week end ricco di sport e occasione per scoprire la Provincia Granda, per conoscere il territorio cuneese e per godersi uno spettacolo che va oltre lo sport e diventa arte. È quindi con grande orgoglio che la Cuneoginnastica si appresta ad organizzare nel miglior modo possibile un appuntamento, quasi storico per la sua importanza, che darà alla città e agli appassionati e non, la possibilità di godere di uno spettacolo sportivo e artistico di altissimo livello.



