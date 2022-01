Calcio Serie D: Bra-Sanremese, arbitra Selvatici di Rovigo

Si gioca domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 15, allo Stadio "Attilio Bravi", Bra-Sanremese, recupero della 15^giornata del girone A di Serie D.

Ufficializzata la designazione arbitrale dell'incontro che sarà diretto da Luca Selvatici di Rovigo coadiuvato da Simone Milillo di Udine e Giovanni Zanon di Vicenza.

I giallorossi di Floris hanno perso le ultime due partite disputate, contro Vado e Casale mentre la formazione ligure è reduce da due pareggi (Sesrtei Levante e Derthona).

Terzo posto in classifica per i matuziani (30 punti come il Varese) che fuori casa hanno vinto ben sei volte (meglio ha fatto solo la capolista Novara, 9); Bra a quota 23: tra le mura amiche tre vittorie, cinque sconfitte e zero pareggi).