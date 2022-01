Calcio Serie D: ufficiale, ancora rinviata Bra-Sanremese!

Ancora un rinvio, addirittura il terzo, per Bra-Sanremese, incontro della 15^giornata del girone A di Serie D.

Il recupero era previsto per domenica 16 gennaio ma, a causa di alcune positività al Covid registrate nel gruppo squadra ligure, si è reso necessario un ulteriore rinvio a data da destinarsi.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

Bra-Sanremese, purtroppo, è rinviata (a data da destinarsi) per la terza volta consecutiva. Il recupero della 15esima giornata di andata (calendarizzato per domenica 16 gennaio alle ore 15 all'Attilio Bravi) non verrà disputato per alcune positività al Covid emerse nel gruppo squadra biancoazzurro.

Questa la comunicazione ufficiale dal Dipartimento Interregionale della LND: "A seguito di richiesta inoltrata dalla Sanremese, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Bra-Sanremese è rinviata a data da destinarsi".