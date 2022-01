“TimeOut riaccende i motori”. Questa sera alle 21 nuova puntata con le sorelle Giulia e Sara Bonifacio, Barbara Garzonio e Giovanni Fattori

Primo appuntamento del nuovo anno con “TimeOut”, il format sul campionato di Volley Femminile di serie A2. Dopo la pausa dovuta alle Festività natalizie, questa sera, con inizio alle ore 21, andrà in onda la 12^ puntata della trasmissione condotta come di consueto dal giornalista Matteo La Viola.

Ospite in studio la giovane e talentuosa schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Giulia Bonifacio, che potrà salutare la sorella Sara, centrale della Igor Gorgonzola Novara (A1), collegata in diretta con gli studi di TimeOut. Collegamenti anche con Giovanni Fattori (Direttore Generale dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo) e con Barbara Garzonio (libero della Futura Volley Giovani Busto Arsizio).

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Lollo Arioli (preparatore atletico della Lpm Bam Mondovì) e con la schiacciatrice del Puma Alessia Populini. Titolo della puntata odierna “Anno nuovo…vecchi problemi”, visti i numerosi rinvii a causa del Covid. Contagi che hanno finito per condizionare anche la Coppa Italia, con l’esclusione d’ufficio del Pinerolo, impossibilitato a scendere in campo a causa della presenza di diverse positività nel gruppo squadra.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).