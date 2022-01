Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo riparte dalla sfida casalinga con la Delta Despar Trentino

A quasi un mese di distanza dall’ultima gara di campionato la Bosca S.Bernardo Cuneo è pronta per scrivere la prima pagina del suo 2022: domenica 16 al Palazzo dello Sport di Cuneo arriva la Delta Despar Trentino per il derby ninesquared valido per la seconda giornata di ritorno (ore 17:00, biglietti disponibili su www.liveticket.it).

La formazione cuneese, che aveva chiuso il 2021 con tre vittorie consecutive e l’eliminazione a testa alta nei quarti di finale di Coppa Italia ad opera di Conegliano, vuole allungare il filotto di successi e trovare lo slancio per un girone di ritorno in cui migliorare l’attuale ottava posizione in graduatoria. In un palazzetto aperto con capienza del 35%, per l’accesso saranno necessari green pass rafforzato e mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Come stabilito dalle nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, all'interno del palazzetto sarà vietato consumare cibi e bevande; l’area hospitality e il bar saranno pertanto chiusi.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO In attesa di conoscere le date dei recuperi dei match con Busto Arsizio e Roma, entrambi in trasferta, la Bosca S.Bernardo Cuneo è determinata a iniziare il suo 2022 con il piede giusto. Dall’allenamento congiunto con l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, disputatosi al Palazzo dello Sport di Cuneo giovedì 13, coach Pistola ha potuto trarre buone indicazioni in vista del match con la Delta Despar Trentino. Lavoro differenziato per Zanette, che ha ripreso ad allenarsi mercoledì 12 dopo aver superato il Covid-19, mentre Stufi, Gay e Agrifoglio, le altre tre giocatrici biancorosse colpite dal virus tra fine 2021 e inizio 2022, hanno riassaporato il clima partita. Le gatte vogliono riprendere da dove avevano lasciato lo scorso 18 dicembre, ossia con una vittoria, preferibilmente da tre punti, davanti ai propri tifosi. I progressi evidenziati sul finire del girone di andata hanno dato fiducia al gruppo biancorosso, che punta a alzare ulteriormente il proprio livello di gioco per scalare la classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e con tante attaccanti che possono fare male, compresa la recuperata Piani: per aggiudicarsi l’intera posta in palio serviranno un giusto approccio al match e grande attenzione.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Non vediamo l’ora di tornare a giocare, e di farlo davanti ai nostri tifosi: è come se fosse un esordio. Il gruppo sta bene: le compagne che si sono negativizzate si stanno riprendendo anche se ci vorrà un po’ di tempo per essere di nuovo al massimo. Rispetto alla sfida di andata siamo cresciute e quindi domenica scenderemo in campo con tre obiettivi: riprendere il ritmo, giocare bene e portare a casa i tre punti».

LE AVVERSARIE Nove punti frutto di due vittorie piene e di tre sconfitte al tie-break: è questo il bottino della Delta Despar Trentino nelle prime dodici giornate del girone di andata, che la colloca in dodicesima posizione. Nell’ultima partita disputata lo scorso 18 dicembre le gialloblù hanno conquistato un successo pesante nella sfida salvezza con l’Acqua & Sapone Roma Volley Club che ha coronato il crescendo della parte finale del girone di andata. La partita di domenica 16, la prima senza Rebecca Piva, accasatasi a Brescia in Serie A2, segnerà il debutto con la maglia gialloblù del nuovo libero Geraldina Quiligotti, arrivata a Trento a fine 2021.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 3-2; la sfida di andata dello scorso 17 ottobre segnò la prima vittoria stagionale delle gatte, che si imposero al tie-break alla BLM Group Arena.

LE EX Yas Nizetich ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2019/2020.

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 12:00 di domenica 16 e in cassa a partire dalle ore 15:30 di domenica. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

NEL PREPARTITA C’È IL DR. WHY BY K DI MALINKI IN COLLABORAZIONE CON ISILINE Anno nuovo, tradizioni vecchie: nel prepartita di Cuneo-Trento si giocherà ancora al Dr. Why by Isiline. Nelle due manche, in programma alle ore 16:25 e 16:40, il conduttore e speaker biancorosso Marco Malinki intratterrà il pubblico sugli spalti con domande a risposta multipla sulla sfida tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Delta Despar Trentino e sul mondo di Isiline. I due vincitori, che si aggiudicheranno un buono sconto per l’attivazione di una nuova linea Ultraveloce Isiline e una maglia da libero, verranno premiati al termine del match dai due liberi della Bosca S.Bernardo Cuneo.