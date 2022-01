Bra, luminarie spente e l’incanto del Natale va in archivio

Bra ha spento le luci di Natale. A illuminare le vie restano solo i lampioni ora, niente più luminarie, né addobbi scintillanti a contornare l’ingresso dei negozi.

Cala il sipario sulle feste. Proprio come alla fine di una pièce teatrale. E dietro al telo rosso, cambia musica e scenografia. Il presepe, che ha visto i Re Magi rendere doni a Gesù Bambino, ha terminato il suo tempo. Sui mobili di casa, dove prima aveva preso forma la Natività, ritornano le foto di famiglia.

E così, il magico e amato albero di Natale, che ha osservato discreto il gioioso scambio di doni, che ha partecipato silenzioso alla nostra euforia e ha brindato con noi, che ha illuminato le fredde sere di dicembre si spegne. Si spoglia di tutte le ghirlande con un’inevitabile nota di malinconia in sottofondo.

Laddove nelle scorse settimane regnava il rosso ad avvolgere ogni cosa, come in un magico sogno ad occhi aperti, ora sono tornati i colori del quotidiano vivere. Sarebbe bello se ci fosse “tre volte Natale”, come cantava Lucio Dalla, ma se così fosse, la sensazione speciale e incantevole degli ultimi giorni dell’anno andrebbe inevitabilmente scemando.