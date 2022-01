La lotteria de "Il Bottegone": oggi a Dronero l'estrazione finale

Ottantacinque attività che hanno partecipato tra Dronero, Roccabruna, Villar San Costanzo e Cartignano ed un totale di 42.000 mila biglietti distribuiti.

Un vero successo la lotteria organizzata dall'associazione "Il Bottegone", con il sostegno del Comune e della Pro Loco.

Oggi, sabato 15 gennaio, presso vetrina allestita sotto i portici di Dronero ci sarà, a porte chiuse causa covid, alle ore 14.30 l'estrazione finale.

Un sistema automatico computerizzato appositamente progettato per l'occasione estrarrà a sorte i numeri. Il video verrà poi pubblicato sulla seguente pagina facebook: https://fb.me/e/2RILdD9sJ?ti=wa

In palio una e-bike, una TV ultra HD, un soggiorno per 2 persone (una notte) in Valle Maira e moltissimi altri premi. L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo della Banca di Caraglio.