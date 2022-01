TOP-5 Slot Online Soldi Veri 2021

Le novità nella sfera del gioco d'azzardo sono un punto indispensabile per incoraggiare i giocatori a passare del tempo nei casinò online. Gli sviluppatori di software accontentano i giocatori sviluppando nuove slot online soldi veri. I giocatori possono trovare i seguenti giochi su https://alfcasino.com/it/ e provare i giochi più popolari dell'anno scorso.

1. San Quentin xWays di NoLimit City

I giocatori giocheranno il ruolo di un prigioniero che sta scontando la pena in un carcere di massima sicurezza. Questa slot restituisce il 96,04% del denaro scommesso e ha un'alta volatilità, quindi i giocatori possono aspettarsi vincite impressionanti.

Il gioco si svolge su un campo 5x3, che può crescere fino a 5x5 se vengono soddisfatte certe condizioni. È una slot a 5 rulli con 243 linee di pagamento. Si noti che la dimensione della scommessa varia da $0.2-32. Inoltre, la ricompensa massima per uno spin è di x150.000. Per creare una combinazione, i giocatori devono ottenere 3-5 simboli identici su rulli adiacenti.

Il bonus round Lockdown Spins con giri gratuiti permette di ottenere moltiplicatori di premio impressionanti. Il moltiplicatore massimo può raggiungere x512. Inoltre, lo sviluppatore offre due opzioni per l'acquisto del bonus round.

2. Million Book di Gameny

In questa slot, i giocatori troveranno un libro milionario, dove sono scritti tutti i segreti della ricchezza. La slot ha 5 rulli e 10 linee fisse, su cui si creano combinazioni con 3-5 simboli identici. Il tasso può essere regolato nella gamma di $0,1-20, con la vincita massima che raggiunge $1.000.000. La slot ha un'alta volatilità e il 95% del RTP. Il Millionaire's Book serve come simbolo Scatter e Wild allo stesso tempo. Questo simbolo può sostituire qualsiasi altro simbolo. Ottenendo 5 di questi simboli sul campo di gioco, il giocatore ottiene la più grande vincita del gioco. La slot ha un round di rischio, in cui i giocatori possono aumentare i pagamenti.

3. Il Cavaliere Verde di Play'n GO

La slot ha un familiare campo di gioco 5x3, con 5 rulli e 20 linee di pagamento. Il giocatore vincerà soldi se 3-5 simboli identici cadono da sinistra a destra su una linea. La gamma di tassi è da $0.1 a $100. Uno scudo serve come simbolo Wild. La volatilità è alta, quindi i giocatori possono ricevere rare ma enormi ricompense. L'RTP è del 96,2%. A differenza di altre slot online soldi veri, il provider Play'n GO non ha fornito un round aggiuntivo nella slot, quindi il gameplay è basato su Scatters e Wilds e la loro generosità.

4. Hit the Gold di Booongo

I giocatori si immergeranno nell'epoca della corsa all'oro e potranno vincere fino a x2.000 con una puntata massima di 60$. La slot presenta giri gratuiti con simboli premium, un jolly e un gioco bonus Hold and Spin, quindi il gameplay dovrebbe essere emozionante e dinamico.

I giocatori faranno girare 5 rulli e formeranno combinazioni su 25 linee fisse. Le combinazioni si formano con 3, 4, 5 simboli identici. La dimensione della scommessa varia da 0,25 a 60 dollari. La ricompensa massima è di x2.000 e viene pagata per vincere un jackpot fisso. Un Minatore è un simbolo Wild che sostituisce tutte le immagini standard. 3 Scatters (Ferrovia) innescano un giro di 8 giri gratis. Il gioco bonus è attivato da 6 simboli Gold Ore.

5. Sun of Fortune di Wazdan

Questa slot è dedicata alla mitologia cinese. Qui, i giocatori vedranno vari draghi e simboli di ricchezza. Se il giocatore riesce ad ottenere 6 o più simboli del Sole sul campo, allora, colpirà una fortuna perché, dopo di che, inizierà un bonus round con generosi jackpot.

Un campo di gioco 4x4 permette di ottenere 8-16 simboli identici su celle adiacenti (la meccanica del cluster paga). La gamma di scommesse per giro è impostata da 0,1 a 100 dollari. La slot paga il 96,15% dei fondi, che è leggermente sopra la media di tutte le slot online soldi veri.

Il gioco bonus si attiva ottenendo 6 Scatters (Sole). 3-5 simboli Scatter attivano un bonus Sticky. Inoltre, un giro extra può essere acquistato separatamente per 70 puntate totali.