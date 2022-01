"Pittura in persona": una visita per innamorarsi dell’arte contemporanea in San Francesco a Cuneo

Domani, domenica 16 gennaio 2022 alle ore 15,45 è in calendario un nuovo appuntamento con “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere”, visita guidata alla mostra “Pittura in persona” dedicata all’arte contemporanea e alle ragioni che ci fanno innamorare di un’opera.

L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it, (dove sono disponibili tutte le informazioni utili), telefonando al numero 388.1162067 o scrivendo a pitturainpersona@gmail.com.

Per la partecipazione si consiglia di arrivare presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10) 10 minuti prima dell’orario di inizio della visita per il ritiro dei biglietti, il controllo del Green Pass e il ritiro della radiolina, che sarà fornita gratuitamente a tutti i partecipanti per facilitare l’ascolto della guida mantenendo la distanza di sicurezza.

Gli eventi collaterali alla mostra, visite guidate, laboratori per bambini e adulti, proseguono poi ogni sabato e ogni domenica alle 15.45 fino alla chiusura dell’esposizione.

La visita guidata è curata da Maria Laura Silano e si propone di rendere l’arte contemporanea e i suoi complessi messagi alla portata di tutti, scegliendo di concentrarsi in particolare sull’espressione artistica e sul modo in cui le opere contemporanee possano diventare “pezzi” di una collezione: confrontando le opere esposte con altre realizzate da artisti di fama internazionale, si giocherà a scegliere quelle che ciascuno vorrebbe nel proprio salotto.