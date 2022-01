Silvio Bessone si candida a sindaco di Cuneo: “Sono un imprenditore, mi metto in gioco per fare e per cambiare le cose”

“Mi candido per cambiare lo stato delle cose. 36 anni fa ho iniziato a fare impresa, ma la politica mi è sempre interessata.

Allora mi metto in gioco. Perché? Per dare ai miei nipoti una risposta su cosa ho fatto io per cambiare le cose, partendo da Cuneo, dalla città più importante della provincia.

Cosa penso di fare? Penso di fare. Nient’altro. A differenza di ciò che ha fatto questa Amministrazione nel secondo mandato, portato avanti col pilota automatico. In Consiglio comunale ci sono un libraio e un altro imprenditore: come può dare risposte alle imprese?”.

Sono le parole di Silvio Bessone, cioccolatiere di Vicoforte che, tre giorni fa, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Cuneo alle prossime Amministrative. Si è presentato con il camice bianco del pasticcere. Perché è prima di tutto un lavoratore, un artigiano e un imprenditore. Ed è per questo che si candida per il “Movimento autonomi e partite iva”, nato due anni fa, come ha evidenziato il coordinatore nazionale Maurizio Bianchi, per dare voce al mondo imprenditoriale e produttivo. “Vogliamo entrare nelle amministrazioni per far sentire la nostra voce”.

Dopo le candidature di Luciana Toselli, Giancarlo Boselli e Giuseppe Lauria, il suo è il quarto nome per Cuneo. “Sono il più giovane candidato. E ho 56 anni! Dovrebbe esserci la fila di 40enni a farsi avanti. Eppure non è così”.

Rappresentante nazionale del settore Horeca che, nel corso della pandemia covid, è sceso spesso in piazza a sostegno di autonomi e partite Iva a Roma e in diverse trasmissioni televisive , scherza: “Non posso dire che scendo in campo. Chiamandomi Silvio… sarebbe un déjà vu”.