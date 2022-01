Perché iscriversi alla scuola media ad indirizzo musicale?

E’ da circa 30 anni che la città di Mondovì può vantare la presenza dell’unico corso a indirizzo musicale presente sul territorio monregalese, presso la sede di Piazza della Scuola Secondaria di Primo grado IC Mondovi1.

Ma che cos'è un corso a indirizzo musicale?

La storia dell’insegnamento di uno strumento musicale nelle scuole medie italiane inizia in forma di sperimentazione alla fine degli anni '70. La possibilità di studiare uno strumento musicale gratuitamente, sotto la guida di docenti qualificati, condividendo il percorso di crescita personale e culturale assieme a coetanei, è sicuramente un’esperienza unica e formativa.

Vari studi hanno dimostrato che imparare a suonare uno strumento stimola l’intelligenza, favorisce le relazioni con gli altri, promuove l’autodisciplina, migliora l’autostima, potenzia la creatività.

Per essere ammessi alla classe a indirizzo musicale non è necessario sapere già suonare, perchè si impara nel triennio, bisogna solo superare un semplice test attitudinale e un colloquio con la commissione che verifica le abilità propedeutiche e le attitudini dei candidati.

A seguito della prova attitudinale, viene compilata una graduatoria e comunicato alle singole famiglie l’esito del test e a questo punto i candidati potranno confermare o rifiutare l’ammissione alla classe a indirizzo musicale.

Gli strumenti presenti nella nostra scuola sono: chitarra, flauto, pianoforte e violino.

La nostra scuola ha da sempre valorizzato i ragazzi attraverso la partecipazione a concorsi, concerti, manifestazioni musicali, collaborazioni e progetti, puntando innanzitutto sull’inclusione di tutti gli studenti, a prescindere dal livello musicale raggiunto, in quanto l’obiettivo è quello di “fare musica”, offrendo la possibilità a tutti di esprimersi in modo gioioso e creativo. Molti studenti ricordano ancora, a distanza di anni, l’emozione e la gioia provata durante le esibizioni dell’orchestra provinciale (l’orchestra che riunisce tutti i ragazzi delle 12 classi terze a indirizzo musicale della provincia, circa 300 ragazzi), soprattutto i concerti tenuti nell'affascinante cornice di Piazza Maggiore.

Anche durante la pandemia i ragazzi non hanno smesso di suonare. I docenti sono riusciti a coinvolgere gli alunni attraverso progetti come la partecipazione alla trasmissione Scuola in onda su Radio Piemonte Sound e Amica Radio con la creazione di storie e interviste, create, scritte e musicate interamente dai ragazzi; la partecipazione al concorso musicale on line di Bellano, che ha impegnato gli alunni a creare studi di videoregistrazione nella propria cameretta o a scuola e la conquista del 1^ premio al Concorso “La mia scuola al tempo del Covid” indetto dal Consiglio regionale del Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’associazione Save The Children e la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Piemonte che ha visto i ragazzi dell’Indirizzo Musicale di Mondovì cimentarsi in un progetto trasversale in cui hanno realizzato un cartone animato, scritto, recitato e musicato interamente dagli studenti.

Soprattutto in questo periodo di “distanziamento”, abbiamo notato che la musica continua ad unire e offre ai ragazzi una roccia a cui attaccarsi. Nonostante tutto riescono infatti ad avere aspettative per il futuro, lasciando che la musica veicoli le loro emozioni.

Quindi, non ci resta che dire: SE AMI LA MUSICA TI AIUTEREMO A REALIZZARE IL TUO SOGNO!!Per informazioni chiama la segreteria, +39017443143, oppure cnic85800e@istruzione.it, oppure vai sul sito https://www.icmondovi1.edu.it/