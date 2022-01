Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino al via nel Super-G di Zauchensee

Marta Bassino al via nel Super-G di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, nuovo appuntamento di Coppa del mondo in programma domenica 16 gennaio.

Per la campionessa borgarina pettorale numero 15 mentre la prima a partire sarà la canadese Marie-Michele Gagnon.

Otto le azzurre in gara. Oltre a Marta, reduce dal brillante terzo posto nel gigante di Kranjska Gora, ci saranno: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Karoline Pichler e Nadia Delago.

Partenza alle 11,30 con diretta tv su Raisport e Eurosport.