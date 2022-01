Volley femminile A1 - La Delta Despar Trentino verso la sfida di Cuneo, coach Bertini: "Gara molto difficile contro una squadra che gioca un'ottima pallavolo"

La Delta Despar Trentino prepara la sfida in programma domenica al palazzetto cuneese contro la Bosca S.Bernardo Cuneo, valida per la seconda giornata di ritorno.

Coach Matteo Bertini potrà contare su tutto l'organico, ad eccezione della centrale Michela Rucli, unica indisponibile.

Il tecnico di Trento in vista della sfida di domenica: "Siamo contenti di riprendere finalmente il nostro cammino e siamo felici di essere nuovamente quasi al completo. Stiamo ricercando la migliore condizione che ovviamente in questa fase della stagione non c'è ancora: la buona notizia è che anche Piani ha ripreso ad allenarsi con la squadra e sarà disponibile. In questo periodo stiamo lavorando sullo stato fisico e sull'inserimento nei nostri meccanismi di gioco di Quiligotti. Sarà una gara molto difficile, Cuneo gioca un'ottima pallavolo come abbiamo già visto all'andata e come ha dimostrato anche contro big del nostro campionato del calibro di Conegliano. In casa Cuneo è una squadra particolarmente temibile e che vanta un ottimo servizio: in generale sarà un test probante che dovrà dirci a che punto siamo con la ricerca della migliore condizione. L'obiettivo, ovviamente, è quello di cercare punti mettendo in campo tutto ciò che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo".