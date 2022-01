A Saluzzo "Angelo Fausto Coppi" con Nino Formicola

Dopo il grande successo registrato con il primo spettacolo in cartellone, sarà venerdì 28 gennaio alle ore 21 il secondo appuntamento della stagione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dal Comune di Saluzzo e dall’Associazione Ratatoj. Lo spettacolo “Angelo Fausto Coppi. L’eroe nato contadino”, di Sabina Maria Negri, porta sul palcoscenico saluzzese, insieme alla regista, Nino Formicola. Attore, comico e cabarettista famoso come Gaspare nel duo comico Zuzzurro e Gaspare e con una lunga carriera televisiva, torna a solcare le scene con uno spettacolo che vede il suo fulcro nel personaggio di Angelo Fausto Coppi, a sessant’anni dalla scomparsa. La pièce racconta il mito sportivo e la vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla cadenza drammatica, che prende il via dal processo per adulterio. In scena lui, Fausto Coppi, Nino Formicola, che ricorda e ancora soffre e gioisce, e la Dama Bianca, Sabina Maria Negri, figura silenziosa che a un certo punto si trasforma nel pubblico ministero. Scorrono dunque, nella mente e nella memoria del “campionissimo”, i giorni della gloria e quelli dell’infamia, i volti degli avversari e dei famigliari, i momenti e i personaggi che hanno segnato la sua esistenza e anche la storia italiana. Uno spaccato di mondo e di vita degli anni Cinquanta: la Fiat 600, la Vespa, il rock ‘n roll, il Festival di Sanremo, la brillantina. A ricreare l’atmosfera di quegli anni contribuisce anche la musica, arrangiata ed eseguita da Simone Spreafico e Luca Garlaschelli, con il supporto della voce della cantante Patrizia Rossi.

Il costo del biglietto è di 18 euro, ridotto a 16 (per Under 20, Over 65, Possessori Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera Aiace, Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, Cral Regione Piemonte, Cral Intesa San Paolo, Soci Arci). Per informazioni consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it. Per prenotare prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Si ricorda che per accedere al teatro è obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 e del green pass rafforzato.