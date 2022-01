Attenzione alla disabilità ad Alba, Progetto24: "I fatti dimostrato grande sensibilità da parte dell'amministrazione"

Nel progetto di città del centrodestra di Alba l’attenzione verso il tema della disabilità e del sostegno alle fasce deboli è centrale e rappresenta un filone su cui l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Bo si è mossa in modo serio e concreto in questi primi anni di mandato.

Di fronte al lavoro del Sindaco Bo che ha concluso con il gruppo EGEA un accordo stabile per tre anni del valore di quasi un quarto di milione di euro che sarà destinato all’assistenza scolastica per i bambini più fragili e deboli assistiamo a un attacco del centrosinistra cittadino contro il governo cittadino.

Mentre il tema è stato affrontato in consiglio comunale, dove sono stati spiegati i motivi di una partenza complicata del servizio legata alle difficoltà organizzative dovute al Covid, i continui attacchi dell’opposizione di centrosinistra sul tema della disabilità rappresentano un grossolano tentativo di trasformare un problema che non conosce colore politico in un tema di attacco di partito.

E’ bene dire chiaramente che quando l’opposizione dipinge l’amministrazione come poco sensibile al tema della disabilità propone una rappresentazione strumentale e lontana della realtà, ignorando i numeri e i fatti concreti.

In pochi anni, in un contesto inedito compromesso dall’emergenza Covid, la giunta cittadina ha fatto molto per il tema della disabilità: vogliamo in primis ricordare il lavoro dell’assessore Elisa Boschiazzo che si è occupata sin dal suo insediamento del problema della disabilità con sensibilità, avvalendosi dell’esperienza degli uffici comunali, del Consorzio Socio Assistenziale e dei professionisti del settore.

Non possiamo poi dimenticare i passi avanti fatti per creare uno spazio da destinare al mondo della disabilità in zona H, dove grazie alla collaborazione con la Fondazione CRC sorgerà una struttura dedicata alle famiglie con figli con problemi gravi e sui cui l’amministrazione sta procedendo allo sviluppo progettuale.

Si è inoltre lavorato molto per un turismo accessibile che guardi alle persone fragili non solo come a soggetti da aiutare, ma anche come uomini e donne a cui fornire strumenti per la fruizione del prodotto turistico in modo agevole: quest’anno per la prima volta in assoluto è stato possibile vedere in Fiera del Tartufo un totem capace di raccontare nella lingua dei segni il mercato mondiale del tartufo alla comunità sorda, grazie all’impegno dell’assessore Emanuele Bolla.

Da poche settimane si è inoltre istituito il garante delle persone disabili, grazie all’iniziativa dei gruppi consiliari del centrodestra ad Alba, sul solco tracciato del presidente del Consiglio Domenico Boeri, da sempre impegnato per la difesa dei diritti delle persone più fragili, sin dai tempi dell’approvazione su sua proposta del Piano per l’abbattimento delle barrire architettoniche.

Tornando ai numeri vogliamo ricordare che l’ultimo bilancio triennale approvato dall’amministrazione prevede già a gennaio investimenti annui sul tema dell’assistenza all’autonomia per oltre 350 mila euro annui, mentre l’ultimo bilancio approvato dalla precedente amministrazione dove molti esponenti dell’attuale minoranza avevano specifiche responsabilità di governo prevedeva stanziamenti iniziali per l’anno 2019 di 167 mila euro.

In conclusione ribadiamo come il tema della disabilità sia al centro delle politiche dell’amministrazione guidata dal Sindaco Bo e come ogni tentativo di affermare il contrario non rappresenti altro che un attacco strumentale contro l’amministrazione che non trova riscontro nei fatti reali.





Lega

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Alba Domani

Per Alba Cirio

Noi per Alba