Bella storia a Bra, l’associazione AbBRAcciAMO dona oltre mille euro in beneficenza

Sembrava impossibile pensare che questo 2022 iniziasse regalandoci qualche gioia, e invece. La bella storia arriva da Bra, dove l’associazione ‘AbBRAcciAMO’ si è resa protagonista di una doppia generosa azione.

Nella mattina di sabato 15 gennaio, infatti, sono stati donati oltre mille euro in beneficenza, precisamente 720 euro a favore della onlus ‘SOS Bra chiama Bra’ e 330 euro per l’Istituto Salesiano di viale Rimembranze (two is megl che one). È il frutto della cena benefica organizzata lo scorso 4 dicembre che aveva registrato il tutto esaurito ed il massimo dei consensi (che ci volete fare, Bra in fatto di buon cuore non si smentisce mai...).

La consegna dei due assegni è avvenuta a cura del direttivo rappresentato da Davide Milanesio, Marina Tibaldi, Roberto Verdoia, Elda Delpiano, Alberto Messa, Beppe Bosco e Stefano Milanesio. Presenti anche i beneficiari della donazione con don Alessandro Borsello, direttore dell’Istituto San Domenico Savio, che utilizzerà l’importo per il doposcuola e Nino Dutto, presidente di ‘SOS Bra chiama Bra’, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

Insomma, ce n’è per tutti e sulla giornata il portavoce del sodalizio braidese ha dichiarato: “In un momento in cui è così difficile riuscire ad organizzare eventi e manifestazioni, ci riteniamo molto soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare. La volontà, la partecipazione, il sostegno e la solidarietà che abbiamo ricevuto sono stati essenziali per il raggiungimento del nostro scopo. Augurandoci che questo periodo difficile ci abbandoni il prima possibile, noi non ci fermiamo, anzi ci prepariamo ad affrontare un nuovo anno pieno di impegni solidali sempre con ottimismo. Perché far del bene, fa bene! Grazie a tutti”.