Dronero: svelati i vincitori della lotteria organizzata da "Il Bottegone"

Quel desiderio di comunità che emerge dando vita ad iniziative belle e capaci di coinvolgere.

A Dronero ieri pomeriggio, sabato 15 gennaio, presso la vetrina allestita sotto i portici, a porte chiuse causa covid, è avvenuta l'estrazione della lotteria de "Il Bottegone": un totale di oltre 42 mila biglietti offerti in omaggio dalle 85 attività commerciali di Dronero, Roccabruna, Villar San Costanzo e Cartignano che hanno aderito all'iniziativa.

A presentare Maurizio Bagnaschi, presidente dell'associazione dronerese, con il prezioso aiuto di alcuni soci. Uno alla volta e con grande emozione sono stati estratti i numeri.

Al numero 25599 il primo premio: una bellissima e-bike. Secondo premio invece al numero 27385 che si aggiudica una TV ultra HD. Un soggiorno per 2 persone (una notte) in Valle Maira il terzo premio, vinto dal numero 4335.

Moltissimi gli altri premi in palio, martedì 18 gennaio verrà affissa, in ognuna delle attività commerciali aderenti, la locandina con i numeri estratti e le vincite.

Intanto sono già state fissate le date per la consegna, che avverrà presso la vetrina allestita sotto i portici: sabato 22 gennaio, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, e mercoledì 2 febbraio, dalle 20.30 alle ore 22.00.

Il termine ultimo per richiedere i premi è invece previsto per il 28 febbraio, telefonando ai seguenti numeri: Nadia 333 4201785; Manuela 347 7643687; Andrea 320 0669884

Le vincite che non verranno ritirate verranno devolute alle associazioni di volontariato attive sul territorio.

"Ci tengo a ringraziare tutti" - commenta il presidente dell'associazione Maurizio Bagnaschi - "I commercianti che hanno aderito distribuendo in omaggio i biglietti (oltre 42.000), le attività e gli enti che hanno offerto i meravigliosi premi messi in palio, il Comune e la Pro Loco per il loro sostegno, la Banca di Caraglio per l'importantissimo contributo. Un ringraziamento poi a Andrea, Davide, Manuela e Nadia, soci dell'associazione, con me e d'aiuto per l'emozionante estrazione dei premi, con la diretta facebook. Grazie anche ad Alex Gorga per aver realizzato un sistema computerizzato assolutamente fantastico. È stato bellissimo riuscire ad realizzare quest'iniziativa!".

Presenti, in rappresentanza del comune l'assessore Marica Bima, della Pro Loco Amedeo Cilenti e della Banca di Caraglio il consigliere Roberto Aimar.

L'estrazione è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook "Il Bottegone".