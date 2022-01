Il comune di San Michele per il futuro punta a incentivare le attività outdoor per le scuole

Il comune di San Michele Mondovì a fianco degli Istituto Comprensivo anche per il nuovo anno scolastico 2022-23.

Da quest’anno scolastico tutti i plessi sono articolati su cinque giorni e il Comune di San Michele, in particolare, ha predisposto una mensa interna destinata agli alunni della scuola primaria, servizio di cui usufruiscono attualmente una quarantina di bambini. Tra le varie attività i bambini possono inoltre partecipare agli Orti in condotta e al laboratorio teatrale; oltre ad attività di informatica per la preparazione dell’ECDL e corsi facoltativi di formazione per gli esami di lingue KET e DELF.

Per il prossimo futuro, al fine di incentivare lo sport e le attività all’aria aperta, è intenzione dell’Amministrazione Comunale convertire l’area adiacente alla palestra in un campo da basket, uno per la pallavolo e una zona adibita al salto in lungo.