"In questo inverno anomalo non ci focalizziamo solo sul pericolo valanghe: attenzione al terreno su cui ci muoviamo" [VIDEO]

L'appuntamento nel monregalese ha visto gli incontri con il pubblico per formare i partecipanti sulle più importanti misure di sicurezza, fornire consigli e suggerimenti sulla prevenzione e per illustrare modalità di intervento, compreso l’utilizzo delle Unità Cinofile da Valanga. Erano presenti numerose sezioni del Cai della provincia con i loro soci, oltre ad escursionisti e scialpinisti.

Le iniziative si sono concentrate sull’utilizzo di Artva, pala e sonda, veri “salvavita” in caso di valanga – da quest’anno obbligatori per legge nelle attività sportive dove sussista un rischio di slavina – e sulle buone pratiche per affrontare i pendii innevati e ghiacciati, alle principali manovre sanitarie in caso di incidente.