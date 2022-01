Rinnovato il Direttivo del Centro Incontri di Fontanelle di Boves

Venerdì 14 gennaio, in base ai risultati delle elezioni del 18 e 19 dicembre scorsi, è stato formalizzato il nuovo Direttivo del vivace "Centro Incontri" di Fontanelle.

Si è inoltre proceduto alla nomina delle cariche sociali con Emilia Chesta nuovo presidente, Francesco Oberto suo vice, Mariuccia Ponza vice vicario, Sergio Ghibaudo segretario.

I consiglieri sono Rosa Aime, Ornella Marino, Giuseppina Mattio, Tommaso Politano, e Francesco Ramero. I

noltre, per acclamazione, Tommaso Politano è stato proclamato presidente onorario, quale titolo dovuto per i tanti anni in cui ha prestato la sua opera , la disponibilità e tutto l’impegno possibile a favore del Centro (solo per sua scelta, nell’ottica della ricerca di un «ricambio», non vi è stata la sua conferma al vertice del gruppo).