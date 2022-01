Incidente nella notte nel comune di Villafalletto. Un'auto è finita fuori strada andandosi a scontrare contro un palo delle linea elettrica.

E' successo in via Monsola. La persona a bordo del mezzo è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco delle squadre di Levaldigi e Busca. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

L'occupante del mezzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.