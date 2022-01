PSA, Bergesio, Lega: “Importante nomina commissario emergenza PSA. Risposte concrete per la suinicoltura Piemontese!”

“Non possiamo più aspettare: occorre intervenire con misure immediate per arginare la diffusione della Peste suina africana”. A chiederlo è il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega Salvini Premier, firmatario, con altri parlamentari del Carroccio, dell’interrogazione che martedì 18 gennaio verrà discussa in Senato in Commissione Agricoltura. Tema: la diffusione della Peste suina africana causata dalla proliferazione della fauna selvatica.

“Martedì avremo la risposta del Ministro dell’Agricoltura a quanto da noi richiesto ed evidenziato, ossia la necessità di intervenire subito – dice il Senatore Bergesio -. Auspico e condivido la scelta della Regione Piemonte, ribadita sia dal Presidente, sia dagli Assessori all’Agricoltura ed alla Salute, di nominare a breve un Commissario straordinario per l’emergenza Psa già a partire dai prossimi giorni. Sono certo che verrà individuato in una figura autorevole, di esperienza, e che sarà in grado di gestire e coordinare la fase emergenziale sia a livello regionale, sia interregionale e ministeriale”.

Bergesio conclude: “Altrettanto auspico anche misure di sostegno immediate per la suinicoltura piemontese, che riveste un ruolo importantissimo in ambito zootecnico nella nostra regione”.