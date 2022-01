Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di S.E.R. Monsignor Douglas Regattieri

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv 2,1-11)

Oggi, 16 gennaio la Chiesa giunge alla II Domenica del Tempo Ordinario (Anno C, colore liturgico verde). A commentare il Vangelo della Santa Messa è S.E.R. Monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per ‘Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi’, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza che è in noi. Eccolo, il commento.

Il brano delle nozze di Cana lo si comprende a partire dalla conclusione: «Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (v. 11). Sappiamo che Giovanni chiude l’intero suo Vangelo con un’espressione simile: «Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 30).

Lo scopo centrale del Vangelo, espresso all’inizio e alla fine, è pertanto quello di mettere in luce il mistero centrale di Gesù. L’evangelista lo fa anche mediante l’utilizzo della parola gloria: «Egli manifestò la sua gloria […]» (v. 11). Lo aveva già evidenziato nel prologo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1, 14).

La gloria che l’Antico Testamento riserva in modo assoluto a Dio ora passa ad un uomo, Gesù. Cana costituisce il primo momento del cammino di Gesù in cui avviene tale trasferimento. Gesù, che sta al centro del brano, è presentato da Giovanni come lo sposo, lo sposo-messia che realizza pienamente le promesse dell’Antico Testamento. Nel brano giocano un ruolo significativo sia il vino che l’acqua. «L’abbondanza del “vino nuovo” donato da Gesù in occasione della festa nuziale indica l’inaugurazione del tempo messianico». E la sostituzione dell’acqua per la purificazione con il vino buono significa che «l’“acqua” della legge mosaica acquista il suo significato autentico solo quando è trasformata nel “vino” del Vangelo, cioè della verità di Gesù».

Il vino buono, inoltre, non si sa da dove viene; così pensa il responsabile del banchetto: «Non sapeva di dove fosse quel vino» (v. 9). Ma la formulazione stessa della frase allude al mistero profondo di Gesù. Da dove viene il Messia, simboleggiato da quel vino nuovo? Da Betlemme, da Nazaret, o da dove? Il mondo non lo sa. Ma Giovanni lo ha anticipato nel Prologo, in maniera stupenda: «Egli era in principio presso il Dio».

La trasformazione dell’acqua in vino non significa rottura. Dal racconto emerge anche la continuità dell’unica alleanza, insieme antica e nuova, come il comando dell’amore (cfr. 1 Gv 2, 7s). Si attinge infatti il vino buono del Vangelo dalle giare di pietra, simbolo della legge. E quest’unica alleanza ha valore universale. Il vino infatti viene dall’acqua, elemento primordiale della creazione e fa la sua prima apparizione con Noè, dopo il diluvio e il rinnovo dell’alleanza cosmica (cfr. Gen 9, 20).