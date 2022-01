Marta Bassino quarta nel super-G di Altenmarkt-Zauchensee: "Sono soddisfatta, ora due giorni di riposo poi testa alle prossime gare"

Marta Bassino non centra il podio ma può essere soddisfatta dopo il quarto posto nel super-G di Altenmarkt-Zauchensee, chiuso al quarto posto.

Una gara molto positiva la sua, vinta da Federica Brignone.

Le dichiarazioni post gara di Marta (FISI): "Sono contenta perché quando sono arrivata, mi sentivo un po’ al limite, perché comunque è un superG da far andare. Non riuscivo ad essere sempre a tempo, ma probabilmente quella era la cosa giusta da fare e quindi sono soddisfatta. Adesso mi riposo due giorni, poi andrò a Cortina: l’idea è quella di fare tutto, poi Kronplatz e vedremo per Garmisch”