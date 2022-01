Sci alpino femminile, Coppa del mondo: super-G di Altenmarkt-Zauchensee, Marta Bassino ad un passo dal podio

Marta Bassino chiude in quarta posizione il super-G di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria.

La 25enne dell'Esercito è protagonista di una prova molto buona e va vicina al suo ventesimo podio in Coppa del mondo.

Per Marta, al via con il pettorale 15, tempo di 1:11.27, a 43 centesimi dalla vincitrice Federica Brignone (18°sigillo in carriera). Seconda Corinne Suter, terza Ariane Raedler.

Nella top ten anche Elena Curtoni, ottava alle spalle delle francesi Laura Gauche e Tessa Worley e della neozelandese Alice Robinson.