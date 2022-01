A Verduno ricoveri sempre stabili (56) mentre salgono ancora i contagi sotto le torri albesi

La buona notizia, pur sempre in quadro di prudenza, è che dopo la fiammata dei giorni scorsi i ricoveri all’ospedale di Verduno stanno procedendo con un andamento grosso modo stabile: sono 56 i pazienti Covid in cura al "Ferrero" comunicati oggi dall’Asl Cn2, erano 55 quelli segnalati solamente lo scorso giovedì 13 gennaio e 51 sette giorni fa, lunedì 10.

L’azienda sanitaria di Alba e Bra fa anche sapere che, rispetto a quattro giorni addietro, è praticamente invariato il conto delle persone in condizioni più serie, quelle in cura nel reparto dedicato di terapia intensiva: giovedì erano 4, oggi sono 5.

Sono invece in considerevole calo i ricoveri cosiddetti "ordinari", passati in pochi giorni da 167 a 144 (-13%).



Al contempo il Comune di Alba informa sul fatto che i suoi residenti attualmente positivi al Covid sono intanto saliti a 1.217, contro i 1.115 di giovedì (+9% in quattro giorni). A questo numero si affiancano quelli relativi ai deceduti per Covid – invariati a 73 da inizio pandemia – e quelli dei 2.588 guariti.

I residenti albesi vaccinati sono invece 25.287 con almeno una dose, 23.020 con due dosi e 13.681 con tre dosi.