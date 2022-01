Accidentalità e dolo: decine di incendi boschivi in Granda, dove lo stato di pericolosità è massimo

Lo scorso 16 gennaio la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale di Arpa Piemonte.

La nostra provincia, come è evidente dall'immagine a corredo del pezzo, è tutta colorata di arancione e rosso, che significa uno stato di pericolo elevato o molto elevato.

A confermarlo i numerosi interventi dell'ultima settimana, che hanno visto impegnati nel contenimento degli incendi boschivi i volontari AIB (Antincendi boschivi della Regione) e i vigili del fuoco. Gli ultimi nella serata di ieri a Frabosa Sottana e Bossea, nel Monregalese.

Diversi interventi, nei giorni scorsi, anche in valle Maira, avvenuti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. "Viene da pensare che, in questi casi, si tratti di incendi dolosi, per come si sono innescati", evidenzia Michele Fortunato, vice responsabile provinciale degli AIB della Granda.

Il comandante dei vigili del fuoco della provincia, Vincenzo Bennardo, sottolinea come siano soprattutto l'incuria e l'accidentalità a scatenare i roghi. "E' tutto secco, non piove da settimane e non c'è neve. Basta davvero una scintilla per far scoppiare un incendio. Qui da noi l'autocombustione non esiste, per cui c'è sempre la mano umana, anche inconsapevolmente".