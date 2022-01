Alba, per i bimbi due open day al Centro Vaccinale Aca Poliambulatorio San Paolo

Il Centro Vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo (ubicato in via Vivaro 13/A ad Alba, di fronte all'ingresso dello spaccio aziendale “Ferrero”) organizza due giornate speciali per supportare l'Asl Cn2 nell'attività di immunizzazione della popolazione infantile.



I genitori che desiderano sottoporre al vaccino anti Covid-19 i propri figli – nella fascia di età compresa tra 5 e 11 anni – potranno accompagnarli previa prenotazione al Centro vaccinale nelle giornate di venerdì 21 e venerdì 28 gennaio 2022.



Le somministrazioni si svolgeranno a partire dalle ore 14.30 fino alle 19.30 alla presenza di medici pediatri. Il tipo di vaccino fornito sarà Pfizer-Biontech. L'Associazione Commercianti Albesi invita a divulgare anche tra parenti, amici e conoscenti la possibilità offerta nei giorni indicati.



COME ADERIRE

Per poter ricevere il vaccino presso il Centro Vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo è necessario prenotarsi contattando la segreteria generale al numero 0173/226611.



PROSEGUONO LE VACCINAZIONI PER TUTTE LE FASCE D'ETÀ

Prosegue intanto la campagna vaccinale nei confronti di tutte le fasce di età, sia durante la settimana che nei weekend. È possibile prenotarsi per le seguenti date del mese di gennaio: giovedì 20, sabato 22, domenica 23, martedì 25, giovedì 27, sabato 29, domenica 30. Le prenotazioni si ricevono sempre presso la Segreteria Generale ACA al numero 0173/226.611.