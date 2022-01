Il 2021 per la Polizia Locale di Mango: un anno di potenziamento e di grande lavoro

Il 2021 è stato un anno di potenziamento per le attività del servizio di Polizia Locale del Comune di Mango.

Oltre agli accertamenti di residenza, notificazione di atti giudiziari e amministrativi per altri enti, ricezione di comunicazioni di ospitalità per cittadini stranieri, segnalazioni di cani vaganti e la vigilanza durante il mercato settimanale del lunedì e le varie manifestazioni organizzate, a partire dalla seconda metà dell’anno sono stati intensificati i controlli sulle soste nel centro abitato e sui veicoli in marcia, con mirati servizi di autovelox volti a verificare il rispetto dei limiti di velocità nei principali tratti stradali.

Nel corso di un sinistro stradale, rilevato nel mese di novembre, è stata ritirata la patente di un cittadino extracomunitario poiché, residente da più di un anno in Italia, non aveva provveduto alla conversione della stessa.

Una particolare attenzione è stata rivolta in materia di controllo del territorio per il corretto conferimento dei rifiuti mediante specifici servizi consistiti, oltre che di natura sanzionatoria, in attività di informazione alla cittadinanza, sensibilizzazione e prevenzione dovuta alla presenza dell’Agente sul territorio e delle telecamere di videosorveglianza.

Il personale di vigilanza, dedicato nel controllo periodico sul regolare conferimento dei rifiuti, ha trattato numerose segnalazioni pervenute in Comune, riuscendo ad assicurare anche interventi di carattere risolutivo per problematiche riscontrate, quali l’abbandono di sacchi conformi con diversi giorni di anticipo rispetto alla data prevista dal calendario e di un veicolo da tempo in stato di disuso.