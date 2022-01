“Il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita insieme al Comune di Scarnafigi per valorizzare le Il territorio”

Giovedì 13 gennaio è stata installata una nuova cartellonistica in cinque punti di accesso alla comunità. L’Amministrazione comunale con questa iniziativa vuole valorizzare le differenti potenzialità della comunità.

“Siamo, come Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, stati inseriti tra queste molteplici realtà, siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per la comunità di Scarnafigi,e lo siamo ancor di più perché quanto accaduto avviene in occasione del ventennale della nascita del nostro Club.

Il nostro sodalizio fu promosso da un gruppo di Amici guidato da Pierino Battisti, sindaco di Scarnafigi, è per questo, nonostante proveniamo da più comunità della pianura del Varaita, ci sentiamo tutti un po’ scarnafigesi.” Questo dichiara il Presidente del sodalizio Piersandro Mina -. Sempre per il nostro ventennale, con la collaborazione di Anna Perlo, moglie del nostro socio fondatore Pierino Battisti, nell’autunno, avevamo bandito quattro borse di studio per studenti delle scuole superiori, il tema da sviluppare era “l’impegno dei Lions sul nostro territorio”, siamo fieri di poter non solo confermare le quattro borse di studio previste, bensì di assegnarne ulteriori due.

Non appena sarà possibile, sarà organizzato un momento ufficiale per la consegna delle stesse".