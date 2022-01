Incendi boschivi nella notte a Frabosa Soprana

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco intervenuti nel Comune di Frabosa Soprana per due incendi boschivi.

Il primo divampato in un bosco nell'area di Bossea e il secondo in località Fontane. Sul posto sono intervenute gli uomini della squadra di Mondovì, con i volontari di Morozzo e il DOS di Cuneo.

Sono solo gli ultimi due casi di incendio verificatosi in pochi giorni nella nostra Provincia, solo due giorni fa diverse squadre dei Vigili del Fuoco e degli AIB sono entrate in azione per domare le fiamme a Villar San Costanzo, San Damiano Macra, Boves e La Morra (leggi qui).

La Regione Piemonte ha dichiarato dal 16 gennaio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale di Arpa Piemonte.

Ricordiamo che nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.