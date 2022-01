Niente docce in due padiglioni su tre del "Rodolfo Morandi": i Radicali diffidano la dirigenza del carcere saluzzese

Mancano le docce nei due padiglioni più datati del carcere "Rodolfo Morandi" di Saluzzo, in barbare alle precise indicazioni del regolamento sull'ordiamento penitenziario.



A denunciarlo - con una diffida ufficiale alla dirigenza della struttura - i Radicali Cuneo, che hanno rilevato la situazione dopo la visita dello scorso dicembre. "L’art. 7 del D.p.R. 230/2000, impone la presenza di docce all’interno dei servizi igienici in ogni cella, del tutto mancanti nei due padiglioni più vecchi - hanno sottolineato Fillippo Blengino, Alessia Lubèe, Alexandra Casu, Sabatino Tarquini, Claudio Marengo e Martina Maero - . Per questo abbiamo inviato una diffida al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e all’Amministrazione dell’istituto, e siamo pronti ad intervenire presso le Autorità competenti in mancanza di un adeguato riscontro".



Il regolamento specifica che i servizi igienici ‘devono essere collegati in un vano annesso alla camera’ e dotati di doccia. - Si intima quindi all’amministrazione penitenziaria di adoperarsi nel risolvere la questione.



"Urge, anche grazie ai contributi straordinari del PNRR, una ristrutturazione globale delle parti più obsolete del carcere, in modo da allinearsi pienamente al rispetto delle norme vigenti - concludono i Radicali - . Comprendiamo le difficoltà progettuali ma ciò non deve portare alla mancanza di diritti e dignità di ogni singolo detenuto".