Alta pressione e termometro oltre le medie stagionali, ma nel week-end tornerà il freddo

Alta pressione che si va rinforzando alle nostre latitudini con un massimo barico di 1032-1033hPa previsto martedì. Si allunga così il periodo senza precipitazioni con l’anticiclone che si alterna con irruzioni di aria più fredda, foriere al massimo di qualche annuvolamento come parrebbe tratteggiare la tendenza per il prossimo week-end.

Per questo scorcio di settimana nuovamente termometro oltre le medie stagionali, inquinamento atmosferico sugli scudi e nebbie diffuse sui bassi piani.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 17 Gennaio a giovedì 20 Gennaio

Cielo poco nuvoloso sugli altipiani ed in montagna, più nuvoloso con nubi basse e foschie al mare, nebbie sui bassi piani.

Termometro inizialmente su valori massimi e minimi oltre le medie stagionali, in successiva progressiva discesa

Minime in pianura intorno 0 - 5°C e massime 8- 11°C. Al mare minime intorno 5- 6°C e massime 11-15°C

In pianura forti da Ovest, molto forti in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 21 Gennaio

Cielo per lo più sereno in pianura, nubi basse al mare. Ritorno del termometro sotto lo zero in pianura durante il week-end

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/625-Stagionali_febbraio_2022.html