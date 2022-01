Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz e smart a misura di esperienza digitale

Per garantire la soddisfazione di ogni cliente, Trivellato, concessionaria Mercedes e smart, oltre ad un network di 14 showroom distribuiti in tutto il territorio veneto, si avvale anche del portale digitale www.trivellato.it, in cui viene presentata una proposta aggiornata in tempo reale con centinaia di veicoli in pronta consegna. A ciò si aggiungono servizi esclusivi come Custom Lab o Pick Up & Delivery. Un’esperienza corredata dalla professionalità degli oltre 400 esperti del team, pronti a fornire assistenza in ogni fase.

Sono circa 200 le vetture acquistabili dagli showroom dell’azienda, tra cui Mercedes Classe A, Classe B o Classe C. Il sito ufficiale permette di visionarle nei minimi dettagli, grazie a schede descrittive, fotografie e tour virtuali.

Recente novità della casa di Stoccarda è la gamma Mercedes SUV che annovera ben undici Sport Utility Vehicle e Crossover compatti. GLS è il maxi SUV a sette posti caratterizzato da linee pulite e finiture pregiate. EQA è l’elettrica firmata EQ Power: compatta, dinamica e tecnologica, pensata per la clientela più esigente. Per chi ama lo stile più sportivo, invece, Mercedes GLA è l’ideale.

Nella homepage del portale si incontrano le offerte più vantaggiose, attive sia sui modelli diesel che benzina. E per non perdere di vista le proposte più interessanti è possibile salvarle nella sezione “Preferiti”, che consente anche di creare liste personalizzate. In più, l’opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” manda notifiche per restare sempre aggiornati su promozioni e sconti.

Trivellato permette anche di prenotare la nuova automobile online, bloccandola per tre giorni. Basta versare un acconto di 250 euro (che verranno restituiti in caso di ripensamento). Chi invece ha già comprato la vettura, può richiederne la consegna nella propria città di residenza, in tutta Italia. Una valida alternativa all’acquisto è rappresentata dal noleggio, a breve, medio e lungo termine.

L’azienda si avvale di un team formato da oltre 400 professionisti del settore, pronti a fornire consigli e consulenze in ogni momento. Viene garantita l’assistenza anche nel post-vendita, con interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la possibilità di effettuare revisioni e tagliandi e di comprare ricambi originaliMercedes-Benz.

Diverse sono le iniziative curate dalla concessionaria. Il servizio premium Pick Up & Delivery permette di prenotare il ritiro e la riconsegna della vettura presso il luogo di lavoro, a seguito di qualsiasi intervento. Invece, il Progetto Custom Lab Trivellato consente di personalizzare la propria Mercedes AMG, per renderla davvero unica.

Non solo automobili nuove, ma anche a KM 0, aziendali e usate. Quelle di seconda mano sono garantite dal Programma Mercedes-Benz Certified, che include 150 controlli, una garanzia fino a 48 mesi e chilometraggio certificato.

Infine, a conferma della qualità della proposta e dei servizi di Trivellato giungono i numerosi attestati ricevuti nel corso di quasi un secolo di attività. Nel 2021 l’azienda è stata premiata come miglior concessionaria nella Classifica Vendite “Club 1000 Top Performers” di Mercedes-Benz Italia, arrivando al primo posto nel CSI Sales, l’indice di soddisfazione del cliente relativo alle vendite. In più, gli oltre 1.600 feedback presenti sulla piattaforma eKomi (con l’ottimo punteggio di 4,7/5) hanno contribuito all’ottenimento del Certificato d’Argento.