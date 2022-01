Visita alla mostra “Escher” con gli Amici dei Musei di Bra

L'associazione “Amici dei Musei” di Bra, in collaborazione col Museo civico Craveri di storia naturale, organizza per domenica 20 febbraio 2022 una visita alla mostra antologica dedicata al grande genio olandese Maurits Cornelis Escher, vera icona del mondo dell’arte moderna, ospitata presso il Palazzo Ducale di Genova.

Il costo, comprensivo di viaggio in pullman, ingresso, visita guidata e noleggio delle radioguide, è di 40 euro (30 per gli under 18). La partenza è fissata per le 7 da Piazza Giolitti - lato Croce Rossa, mentre il rientro è previsto intorno alle 19,30. È stata prenotata la visita per 2 gruppi per un totale di 30 partecipanti, con ingresso rispettivamente alle 11 per il primo gruppo e alle 11,15 per il secondo.

Per partecipare alla visita è necessario essere dotati di super green pass e mascherina Ffp2. Prenotazioni entro il 1 febbraio rivolgendosi al Museo Craveri dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, tel. 0172-412010, mail craveri@comune.bra.cn.it. Entro tale data sarà inoltre necessario pagare la propria quota di iscrizione tramite bonifico presso il Credito Cooperativo di Cherasco - IBAN IT70I0848746200000010110709 - causale: MOSTRA ESCHER – indicando nome e cognome.

Conservando il biglietto della mostra si avrà diritto all’ingresso ridotto alla mostra “Hugo Pratt. Da Genova ai Mari del Sud” e alla mostra “Pier Paolo Pasolini. Non mi lascio commuovere dalle fotografie”, anch’esse ospitate presso il Palazzo Ducale di Genova rispettivamente fino al 20 e al 13 marzo prossimi.

Maggiori informazioni chiamando il Museo Craveri allo 0172-412010.