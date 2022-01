Scuole medie di Dronero: importanti criticità, dichiarata inagibile la palestra

A causa di urgenti problematiche riguardanti il controsoffitto, a febbraio dello scorso anno, la palestra delle scuole medie di Dronero era stata dichiarata inagibile.

Una soluzione provvisoria aveva poi permesso di poterla riaprire agli studenti. Circa un mese fa, però, un nuovo sopralluogo da parte dell'Asl e dei Vigili del Fuoco ha segnalato la presenza di altre criticità.

Predisposta anche per accogliere il pubblico sulla zona laterale, con appositi spalti, è necessario creare tra le postazioni e la zona campo dedicata agli atleti un'apposita divisione. I bagni, inoltre, risultano essere non a norma, con la necessità di un apposito servizio accessibile anche a ragazzi ed adulti con disabilità. Anche la pendenza delle rampe d'accesso è risultata essere non conforme alle norme.

Tutti questi lavori vanno ad aggiungersi alla prevista messa della soluzione definitiva al controsoffitto. Le problematiche riscontrate dagli organi competenti hanno costretto la palestra, a partire dallo scorso 15 gennaio, ad una nuova chiusura.

La nuova amministrazione, subentrata lo scorso ottobre, ha immediatamente predisposto l'organizzazione dei lavori.

"È necessaria un'attenta progettazione - spiega il sindaco Mauro Astesano - stabilendo tutta la parte dello svolgimento dei lavori. Importante sarà poi il relativo impegno economico. Pertanto, invece che dei 45 giorni inizialmente previsti per lo svolgimento dei lavori, abbiamo deciso che palestra sarà inagibile per più tempo. Sono molte le necessità e tutto dovrà essere fatto con criterio ed estrema attenzione."

L'ultimazione dei lavori è prevista con l'inizio del nuovo anno scolastico. Per lo svolgimento dell'attività fisica, in questi mesi gli studenti usufruiranno di 3 strutture: la palestra delle vicine scuole elementari di Piazza Marconi, quella della struttura della Casa della Divina Provvidenza a pochi passi dalla scuola e la palestra Baretti in zona Oltre Maira.