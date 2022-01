“L'ho fatto per restituire la fiducia datami dai trinitesi”: la storia di Doriano e del suo restauro gratuito alla cappella imbrattata dai vandali

Lo scorso ottobre l'imbrattamento dei muri esterni della cappella della Madonnina a Trinità. Giovani vandali li avevano ricoperti con vistose scritte.

Un gesto increscioso che però è stato oscurato dalla generosità di Doriano Gjoka, titolare di “Doriano Decori”, che ha offerto gratuitamente il materiale e la manodopera per ritinteggiare l'edificio sacro. I lavori si sono conclusi la scorsa settimana.

Ne ha dato notizia la sindaca Ernesta Zucco: “Doriano è stato gentilissimo, un gesto davvero meraviglioso. Le opere buone superano di gran lunga quelle brutte e danno impulso a fare sempre meglio. Olte a pulire la chiesa e a ritinteggiare la parte esterna, si è occupato anche di una parte interna che era fatiscente. Poi ha esteso il lavoro al giardinetto, rimettendo a nuovo le panchine e la ringhiera. Non succede spesso. Tutta la comunità gli è grata”.

“L'ho fatto per due motivi - dichiara Doriano Gjoka che è anche titolare della panetteria 'Sapore di pane' in piazza Umberto I-. Prima di tutto per la comunità. Sono grato per la fiducia che mi ha dato il paese, dove lavoro tantissimo. Dovevo restituire in qualche modo. E poi come gesto personale. Da cattolico mi è sembrato giusto e naturale farlo”.