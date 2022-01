Accademia Scherma Alba: podio di Daniela Valorzi nella seconda Prova Nazionale del Campionato Italiano Master

La ripresa delle gare dopo la pausa natalizia ha portato un altro podio ad Alba: la medaglia arriva ancora dal settore femminile.

Daniela Valorzi, nel weekend appena trascorso, ha conquistato un meritatissimo terzo posto nella seconda Prova Nazionale del Campionato Italiano Master FIS (Federazione Italiana Scherma) Spada Femminile Cat. 1 a Santa Venerina (CT).

Daniela si è classificata quinta dopo i gironi di qualificazione e ha vinto la prima diretta (10-6) contro Taverna della Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (VA), per poi cedere in semifinale (3-8) contro Terzani della Trieste Penta Scherma che andrà poi a salire sul gradino più alto del podio. La medaglia di bronzo arriva dopo gli ottimi terzi posti guadagnati nel weekend del 4-5 dicembre 2021 dalle atlete Umberta Riboldi (FIS, Master Sciabola e Fioretto Femminile Cat. 2) ed Elena Ferrero (Spada Lunga Femminile CSEN) e conferma il buon lavoro che gli atleti stanno svolgendo in palestra sotto la supervisione dei tecnici facendo ben sperare il team albese per il prosieguo della stagione.

Gli atleti dell'Accademia Scherma Alba saranno impegnati prossimamente nelle tappe dei campionati FIS e CSEN: il prossimo weekend a Genova per la seconda Tappa del Campionato CSEN Scherma Storica (22-23 gennaio) e il 19-20 febbraio su due fronti per la Terza Prova Nazionale del Campionato Master FIS a Siena e la terza Tappa del Campionato CSEN di Scherma Storica a Modena. I campionati proseguiranno fino a primavera inoltrata.