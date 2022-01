Biathlon: dominio dello Sci Club Alpi Marittime nelle gare di Entracque

Il movimento del biathlon sta crescendo in Piemonte: grazie ai successi nazionali di Wierer e company molti giovani stanno seguendo le orme dei loro beniamini e i risultati si vedono anche a livello nazionale.

I giovani della categoria ragazzi (nati nel 2009-2010) e allievi (2007-2008) si sono dati appuntamento sulle nevi di Entracque.

La carabina è ad aria compressa e la distanza dal bersaglio è decisamente inferiore rispetto agli juniores e seniores, inoltre non gareggiano con la carabina sulla schiena ma è sistemata in prossimità del poligono in una sorta di "rastrelliera".

Lo sci club Alpi Marittime ha dettato legge vincendo in tutte e quattro le categorie.

I successi sono andati a Matilde Giordano e Filippo Massimino nella categoria allievi e a Viola Camperi e Nicola Giordano tra i ragazzi.