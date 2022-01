Calcio: Juniores Under 19, il campionato riprenderà il 5 febbraio

I campionati U19 riprenderanno il 5 febbraio e nel frattempo le società potranno continuare a svolgere allenamenti e tutte le attività purchè nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Lo ha reso noto la LND attraverso un comunicato ufficiale.

LA NOTA UFFICIALE

"Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022.

Il Campionato riprenderà il 5 febbraio con le gare programmate per i gironi A, B, C, G l’8 gennaio; per i gironi D, F, I con le gare del 22 gennaio e per i gironi E, H, L ,M, N con le gare del 29 gennaio e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente alla data odierna ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C.."