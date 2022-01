Rinnovato il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì

E’ stato rinnovato domenica 9 gennaio il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì.

Le votazioni, nel rispetto delle norme anti covid, si sono svolte nei locali della sede Alpini e hanno registrato una buona affluenza dei soci, che hanno espresso la loro preferenza tra 17 nomi candidati.

Il nuovo consiglio, che resterà in carica per il triennio 2022-2024, è formato da 13 Alpini e ha già formalizzato le cariche e gli incarichi ufficiali dei nuovi eletti.

Alla guida del gruppo, con la carica di capogruppo, è stato riconfermato Massimo Sevega che sarà coadiuvato da Gianluca Airaldi e Andrea Bruno, con le cariche di vice capogruppo.

I consiglieri eletti, in ordine alfabetico, sono gli alpini: Claudio Ambrogio, Silvano Basso, Vincenzo Basso, Mauro Bergerone, Ivano Dalmasso, Daniele Danna, Lorenzo Gallo, Davide Marchisio, Livio Ramondetti e Roberto Somà.

Come per il mandato precedente, anche nel nuovo Consiglio direttivo, sono stati riconfermati come referenti del rifugio alpino “B. Merlo” della Balma gli alpini Gianluca Airaldi e Vincenzo Basso.

Per il prossimo triennio il Consiglio direttivo ha affidato, invece, la carica di segretario del gruppo all’alpino Mauro Barberis, membro esterno al Consiglio direttivo, che si è reso disponibile a svolgere questo incarico con dedizione e precisione per i prossimi tre anni.

“Ringrazio” – dice il neo eletto capogruppo Massimo Sevega - gli alpini Marcella Cappellino, Bruno Giana e Aldo Gregorio, che facevano parte del Consiglio direttivo precedente, per tutto il lavoro svolto e colgo l’occasione per augurare buon lavoro ai nuovi membri eletti affinché possa essere un triennio pieno di soddisfazioni e armoniosa collaborazione”.

Purtroppo, visto il perdurare della pandemia, il Gruppo ha annullato la sfilata per le vie del paese e il pranzo sociale in programma per domenica 30 gennaio. Si terrà però la S. Messa alle 10.30, in ricordo dei caduti e dei soci andati avanti, nella chiesa di San Lorenzo.