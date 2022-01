Ennio Tonoli e Diego Pasero eletti presidenti di Astra Cuneo e Astra Servizi

Nella mattinata di domenica 16 gennaio si è svolta presso l’auditorium Varco a Cuneo l’assemblea dei soci di Astra Cuneo – Associazione Trasportatori e di Astra Servizi durante la quale si è proceduto alle operazioni di rinnovo delle cariche associative. Al vertice di Astra Cuneo è stato eletto Ennio Tonoli, titolare e amministratore della Tonoli Spedizioni di Verzuolo, mentre alla guida di Astra Servizi è stato nominato Diego Pasero, presidente della cooperativa Tre Valli di Borgo San Dalmazzo e presidente uscente di Astra Cuneo.

“Sono orgoglioso di rappresentare le tante imprese dell’autotrasporto attive sul territorio – dichiara Ennio Tonoli, neo presidente di Astra Cuneo -, continueremo a farci carico delle problematiche del comparto, stando vicino alle imprese che in questo momento si trovano ad affrontare numerose problematiche legate all’aumento dei costi e alle incertezze generate dalla pandemia. Sfide da affrontare partendo da un territorio ricco di capacità e di eccellenze imprenditoriali, ma anche caratterizzato da noti limiti infrastrutturali ancora irrisolti, su tutti: il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, la realizzazione della variante di Demonte, il nuovo tunnel di Tenda, la ricostruzione della viabilità in Valle Roja e molto altro. Priorità che non possono più essere rinviate, ma vanno affrontate con decisione”.

Gli fa eco il presidente di Astra Servizi, Diego Pasero, che sottolinea: “Sarò il presidente di tutte le aziende associate, che si presentano strutturate in molti modi e vanno dai cosiddetti ‘padroncini’ fino alle medie e grandi imprese dell’autotrasporto. A tutte le anime di questo variegato mondo la nostra cooperativa intende fornire servizi sempre più professionali e specializzati, in linea con le loro specifiche necessità”.

Oltre al presidente Ennio Tonoli completano il Consiglio di Astra Cuneo : Claudio Isolano, Valter Lannutti, Domenico Monge, Marinella Rossi, Monica Terreno, Ercole Fornero, Carlo Germanetti, Matteo Calcagno, Bruno Forano, Giuseppe Prette, Elio Rocca, Valter Baudino, Enrico Carrero e Giuseppe Grosso. A completare il Consiglio di Astra Servizi , oltre al presidente Diego Pasero, sono invece stati eletti: Claudio Isolano, Giuseppe Grosso, Valter Baudino ed Ercole Fornero. Per IRFO , l’Istituto di Ricerca e Formazione di Astra, è stato riconfermato presidente Enrico Carrero, coadiuvato dai consiglieri Lara Baudissone e Diego Pasero.

L’associazione Astra Cuneo riunisce oltre 500 aziende (non solo cuneesi, ma anche delle province limitrofe) dell’autotrasporto, ne rappresenta gli interessi nei confronti delle istituzioni e delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione e si rapporta con le altre categorie socio-economiche. A tutte le imprese aderenti, tramite la società cooperativa Astra Servizi, l’associazione fornisce numerosi servizi a prezzi vantaggiosi, come tessere autostradali, tessere per i trafori, per il carburante e Telepass, garantisce consulenze specifiche in ambito automobilistico (immatricolazioni, revisioni, collaudi, consulenza per il rinnovo dei permessi di circolazione…), assistenza per il recupero dell’Iva all’estero o dell’accisa italiana e si pone a supporto degli associati nella compilazione di tutte le pratiche necessarie per lo svolgimento della professione dell’autotrasportatore.