Mondovì svela la rinnovata piscina con un Open Day

Parte il conto alla rovescia per la riapertura della piscina di Mondovì.

L'impianto dell'Altipiano, che saranno gestiti dalla ASteMa di Acqui Terme, si sveleranno al pubblico con una giornata a porte aperte in programma per sabato 22 gennaio.

Dalle 10 alle 17 lo staff accoglierà i visitatori presentando i rinnovati locali, la nuova vasca e tutte le attività che saranno disponibili.

Cittadini, scuole e associazioni potranno vedere la struttura e presentare la propria pre-iscrizione per i corsi.

"In programma - spiega il titolare di ASteMa Antonello Paderi - "abbiamo corsi di nuoto per adulti, bambini, acquaticità, ma anche idrobike, acqua gym e, al piano inferiore, nella palestra, corsi fitness e TRX".

Per l'inaugurazione ufficiale dell'impianto bisognerà ancora attendere qualche settimana, tempo in cui dovrebbero arrivare le ultime autorizzazioni per dare il via alla riapertura.