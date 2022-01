Il vaccino arriva nei piccoli comuni di Langa: è la volta di Sinio

Prosegue in modo ininterrotto la campagna vaccinale in tutto il Piemonte e nella provincia Granda. Martedì 25 gennaio sarà la volta del comune di Sinio, che effettuerà un open day vaccinale per tutti gli over 12 a partire dalle ore 9.10 e fino alle ore 12, in piazza Guglielmo Marconi.



L’open day è aperto anche a non residenti e si avrà la possibilità di effettuare la prima, la seconda o la terza dose di vaccino di tipo Pfizer Bion-tech.

Perché possa essere inoculata la terza dose, dovranno essere passati almeno 4 mesi dall’inoculazione della seconda dose di vaccino.

I moduli per il consenso potranno essere compilati direttamente sul posto, immediatamente prima della somministrazione e per chi dovesse aver ricevuto la prima o la seconda dose fuori della Regione Piemonte, dovranno essere presentati la propria tessera sanitaria e il certificato vaccinale rilasciato dall’Asl competente nella zona dove si è effettuata la vaccinazione.



L’open day è organizzato dalla Asl CN2, in collaborazione col Comune, la Protezione Civile e l’ambulatorio mobile polidiagnostico della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra. Si consiglia comunque la prenotazione al numero 0173/263.990 nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.