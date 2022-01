Rai, (Lega): "No aumento canone. La razionalizzazione non ricada sulle spalle dei cittadini"

Roma, 18 gen. - "La Lega lo dice con chiarezza e senza fraintendimenti: no a qualunque ipotesi di aumento del canone Rai. Le parole dell'amministratore delegato Fuortes sono inaccettabili perché nessuna riqualificazione delle risorse dell'azienda può essere scaricata sulla pelle dei contribuenti italiani. Ripensare una diversa gestione dei costi della Rai è necessario, ma anziché individuarla in un aumento della tassa pagata con dedizione da milioni di cittadini italiani, lo si persegua facendo chiarezza su temi che non possono essere né dimenticati né messi in secondo piano: Fuortes comunichi i risultati delle collaborazioni esterne, ci dica a che punto è la razionalizzazione delle sedi estere e ci ragguagli dello stato degli immobili di proprietà aziendali. Quello è l'unico perimetro entro il quale muoversi se si vorrà rispondere, in maniera adeguata e convincente, alle necessità di rigenerazione oramai irrimandabili di una realtà fondamentale nella vita democratica del Paese